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«Иртыш» одержал победу над «Актобе» в матче чемпионата РК
13 Января 2021 22:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В повторном домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана «Иртыш» одержал победу над «Актобе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Иртыш» — «Актобе» 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)
Шайбы:
1:0 — 10:41 Макаров (Волков). В равенстве
2:0 — 20:48 Зыков (Самойлов). В равенстве
3:0 — 25:16 Волков (Макаров, Чемерилов). В равенстве
4:0 — 30:58 Чемерилов (Зыков, Киселёв). В равенстве
4:1 — 44:16 Зинченко (Егоров). В равенстве
4:2 — 47:12 Потайчук ( Скворцов, Шмурыгин ). В равенстве
4:3 — 48:03 Филонов ( Тесленко, Зинченко). В равенстве
5:3 — 54:56 Киселев ( Машинец, Чемерилов). В равенстве
6:3 — 59:44 Чемерилов ( Макаров, Волков). В равенстве
Вратари: Полошков — Скрипченко.
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