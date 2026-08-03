Иртыш зарастает водорослями: в чем причина

В этом году пойменные луга на Иртыше насытились влагой, но летняя жара приводит к тому, что самая протяженная река нашей страны мелеет по берегам и зарастает водорослями. Обычно это несвойственно реке с сильным течением. Но несудоходные заводи заилились и покрыты водорослями.

Жители опасаются, что это приведет к экологической катастрофе. Гидролог Антон Чашин считает, что это природный процесс и он не представляет собой никакой опасности.

— Этот биологический процесс нельзя рассматривать отдельно от существования реки Иртыш. Потому что фауна и флора реки тесно связаны друг с другом. Действительно, мы замечаем, что берега реки начали мелеть. Известно, что водные растения, в основном, растут на мелководье. Водоросли, в основном, появились в мелководных участках Иртыша, в небольших рукавах и излучинах. Основная причина этого в том, что не проводятся дноуглубительные работы в русле Иртыша. У предприятия «Су жолдары» нет обязанности обеспечивать глубину русла рек. Вследствие того, что эти работы не проводятся своевременно, река мелеет, принесенные течение остатки и частицы почвы увеличивают отложения на мелких участках, — пояснил гидролог.

Фото: Карлыгаш Касиетова

Размножение водорослей не создает никакой угрозы жизни в реке. Может только появиться и распространяться неприятный запах. С другой стороны, они мешают плавать небольшим лодкам. Водоросли накручиваются на их винты и создают трудности для движения.

— Если дноуглубительные работы на Иртыше будут вестись постоянно, это неприятное явление исчезнет. А то, что река мелеет — не соответствует действительности. Воды в Иртыше достаточно, — говорит специалист.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, протяженность реки Иртыш, протекающей по территории Павлодарской области, составляет 720 километров. Ширина русла, в среднем, 600 метров, в некоторых местах она превышает 3,5 километра. Площадь водосбора реки на территории области — 260 тысяч квадратных километров, средняя глубина — 3-4 метра. Течение реки в Восточно-Казахстанской области сдерживается каскадами. На реке расположены десятки зависящих от нее крупных предприятий, электростанции.

Отметим, в мае текущего года уровень воды в Иртыше на территории Павлодарской области понизился, в некоторых местах отмечалось сужение русла. Позже специалисты объяснили, что понижение уровня воды в реке связано с завершением плановых природоохранных попусков воды из Шульбинского водохранилища.