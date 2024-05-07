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    10:39, 07 Май 2024 | GMT +6

    Иртыш - река дружбы: в области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»

    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай

    Неделя «Мөлдір бұлақ» республиканской акции «Таза Қазақстан», которая проходит по инициативе Главы государства в поселке Шульбинск района Жаңасемей области Абай, началась с акции «Иртыш – река дружбы», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай

    С участием руководства района, жителей поселка, неправительственных организаций, национальных центров, молодежи, выпускников школ, сотрудников учреждений, интеллигенции был проведен субботник по улицам поселка и набережной реки Иртыш.

    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай

    Член Совета аксакалов поселка Шульбинск Бейсен Лепсибаев поблагодарил собравшихся и сказал, что инициатива на благо страны не должна стать разовой акцией.

    — Цель проведения акции «Таза Қазақстан» — формирование бережного отношения к природе, регулярное проведение благоустройства населенных пунктов, озеленения. Это олицетворение наших национальных ценностей. Пусть дружба и взаимопонимание нашего народа под единым шаныраком продолжатся и мир в нашей стране всегда будет крепким, пусть всегда будет сплоченность, единство, — сказал ветеран труда.

    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай

    В этот день участники акции высадили более 200 саженцев деревьев, очистили центральные улицы и организовали экологическую уборку набережной реки Иртыш. Активное участие в акции приняли более 300 человек. С помощью спецтехники вывезено около 5 тонн мусора.

    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай

    — Неделя «Мөлдір бұлақ» проходит в нашем районе. Эта неделя — часть акции «Таза Қазақстан», и все мы решили тоже принять в ней участие. Мы работаем не только на уборке улиц и территорий, но и помогаем пожилым, подаем пример молодежи, — сказала член Молодежного совета Айнур Сатыбалдинова.

    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай

    Инициативу, предложенную Главой государства, молодёжь района Жаңасемей адресовала молодежи Бородулихинского района и призвала бережно относиться к природе.

    Всего в области имеется 1 068 водотоков и рек, 55 озер, а также 95 гидротехнических сооружений.

    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай
    В области Абай проходит неделя «Мөлдір бұлақ»
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Абайская область Экология Акимат Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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