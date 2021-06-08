Ирригационные системы модернизируют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Перспективы и проблемы восстановления ирригационных систем в областном центре обсуждали на заседании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, всего в Таразе восемь каналов, протяженность которых составляет 82,55 км. Есть также два дренажных канала, одно гидротехническое сооружение. Протяженность арычной сети составляет 164 км.

По словам выступившего в ходе заседания руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслана Оразбекова, сотрудники ТОО «Тараз-Ирригация» очистили дренажный канал протяженность 1,4 км от улицы Байзак батыра до улицы Санырак батыра, 800 м канала в массиве Дальняя Карасу и канал «Карасу-2» от улицы Шостаковича до улицы Тауке хана.

Кроме того, 58,2 миллиона тенге потрачено на очистку каналов по улицам Айша-биби и Тауке хана, 77,6 миллиона тенге на канал «Үшбұлақ» и дренажный канал в районе аэропорта. В рамках программы «Дорожная карта занятости» заменены лотки арычной системы на 19 городских улицах.

«В этом году на восстановление ирригационных систем предусмотрено 90 миллионов тенге. В этот раз работы будут проводиться в районе сахзавода, на территории этно-исторического комплекса «Тектурмас», канала «Үшбұлақ». Уже начались работы по установке распределительных шлюзов на всех лотках», - сказал Аслан Оразбеков.

Аким города Тараза Ержан Жилкибаев добавил, что на эти цели из местного бюджета выделено 89,1 миллиона тенге. При этом подрядчик ТОО «Әль-Мансур» выполнил уже 55 процентов строительно-монтажных работ.

«На сегодняшний день акиматом города разработан и утвержден план по очистке каналов и восстановлению лотковых систем на 2021 - 2023 годы. В течение трех лет планируется заменить 38,24 км арычных лотков, очистить шесть каналов», - сказал аким Тараза.

В ходе совещания была озвучена информация о том, что шесть объектов предпринимательства расположены на охраняемой территории водоканалов. В отношении лиц, которые незаконно заняли земельные участки, принимаются меры в соответствии с требованиями закона.

Глава региона поручил систематизировать работу в этом направлении.

«В прошлом году по моему поручению была создана специальная рабочая группа, перед которой были поставлены конкретные задачи. Организация работы по очистке каналов, арыков, лотков оставляет желать лучшего. В летнее время особенно важно, чтобы вода текла по арыкам. Об этом постоянно говорят горожане. К тому же, арыки будут обеспечивать полив зеленых насаждений, выполнять роль увлажнителей атмосферного воздуха. Ответственным ведомствам необходимо контролировать эффективность освоения средств, выделенных на восстановление систем ирригации. Также нужно активизировать деятельность специальной рабочей группы. Наша главная задача - пустить воду по арыкам. Также требую в установленном законодательством порядке принять меры в отношении недобросовестных бизнесменов, чьи объекты находятся на охраняемой территории водоканалов», - поручил Бердибек Сапарбаев.