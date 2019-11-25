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Ирландца избили в кафе в Атырау
25 Ноября 2019 07:21
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержан местный житель, подозреваемый в избиении гражданина Ирландии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Драка произошла в одном из кафе. Где по каким- то причинам 35-летний житель Атырау избил 33-летнего гражданина Ирландии. Увидев последствия драки, посетители вызвали полицию и бригаду скорой помощи. У иностранца медики диагностировали травму шеи, ушибы, однако от предложенной госпитализации он отказался.
«Полиция задержала подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Назначена экспертиза, досудебное расследование проводится по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», проинформировали в Департаменте полиции Атырауской области.
Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
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