Ирина Аронова: Единство общества - гарантия независимости страны

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сейчас важно объединиться и трудиться каждый на своём уровне. Только так можно достичь поставленных задач. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась председатель территориального объединения профсоюзов «Профессиональный центр Костанайской области» Ирина Аронова.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев озвучил конкретную повестку дня для дальнейшего развития страны на ближайшую перспективу. Красной линией обозначены преобразования во всех сферах жизнедеятельности. Каждый посыл - это стремление к высоким стандартам улучшения качества жизни наших граждан, снижение уровня бедности и расширение среднего класса»,- отметила Ирина Аронова.

Этому, по словам спикера, должны способствовать государственные программы поддержки во всех сферах социально-экономической деятельности.

«Все существующие сегодня программы должны быть пересмотрены и должны быть назначены конкретные ответственные в лице чиновников. Иначе мы снова столкнёмся с тем, что проблемы есть, и они решаются несоответствующими образом,- добавила она. —Инициатива о создании социального фонда «Қазақстан халқына» , который, на мой взгляд, должен помогать в решении первостепенных проблем, - это норма социального государства. Вот этот формат сейчас срочно необходим».

Созданный фонд, по мнению И. Ароновой, поможет в нынешний переходный период страны добиться стабильности развития и улучшения благосостояния народа.

«Как будет вообще трансформироваться Казахстан, и, прежде всего, власть, чтобы соответствовать запросам и вызовам нового этапа жизни? Здесь нам важно и необходимо объединиться вокруг Президента. Нужно понимать, что нам жить в Казахстане, и каждый должен делать все необходимое на своем уровне. Единство общества - гарантия независимости страны. Нам нужно очень многое проанализировать и определиться с правильным подходом к решению задач, чтобы был тот результат, который ожидает казахстанский народ»,- подытожила она.