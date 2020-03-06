Иранский дипломат умер от коронавируса

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Хосейн Шейхолеслам, бывший посол Ирана в Сирии и бывший советник министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа, скончался из-за коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Alarabiya.

Во вторник стало известно, что Шейхолеслам заражен коронавирусом. Этот факт был позже подтвержден государственными СМИ.

В начале этой недели от коронавируса умер Мохаммад Мирмохаммади, член Совета по эффективности Ирана.

По состоянию на четверг иранские власти объявили, что число погибших от нового смертельного вируса достигло 107. Несколько чиновников заразились вирусом в Иране, который имеет самый высокий показатель смертности в мире за пределами Китая - эпицентра вспышки.