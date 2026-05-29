Иранские СМИ опровергли сообщения о соглашении с США

Иранские СМИ сообщили, что информация о достижении 60-дневной договоренности между переговорщиками США и Ирана не соответствует действительности, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Ранее американская новостная платформа Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что переговорщики из США и Ирана якобы достигли соглашения о продлении перемирия на 60 дней и проведении переговоров по иранской ядерной программе.

Как заявил в беседе с полуофициальным иранским агентством Tasnim неназванный представитель иранской делегации, сообщения о готовности текста так называемого «протокола о взаимопонимании» между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности.

По его словам, работа над текстом еще не завершена. Представитель иранской стороны отметил, что в случае окончательного согласования документа Иран проинформирует об этом Пакистан, выступающий посредником в переговорах, а также общественность.

По данным Axios, для заключения соглашения якобы ожидалось одобрение президента США Дональда Трампа. В сообщении также утверждалось, что на первом этапе Ормузский пролив будет открыт для прохода торговых судов без ограничений, а в ответ США снимут морскую блокаду иранских портов.