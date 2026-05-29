    Иран сообщил об уничтожении американского беспилотника

    Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотный летательный аппарат в небе над южной провинцией Бушер, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Глава округа Джем в провинции Бушер Масуд Тангестани подтвердил факт уничтожения летательного аппарата. По его словам, ситуация в округе нормализовалась.

    Ранее американские СМИ сообщили, что переговорщики из США и Ирана достигли 60-дневной договоренности о продлении перемирия и проведении переговоров по иранской ядерной программе, однако ожидается одобрение со стороны президента Дональда Трампа.

    Согласно сообщению, опубликованному на американской новостной платформе Axios и основанному на информации двух американских чиновников, между двумя странами достигнута договоренность.

    Диана Калманбаева
