Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ – Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, объявляя об официальном заявлении Ирана об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран, подчеркнул, что мир и стабильность в регионе всегда были высшим приоритетом Тегерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Официальное заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран об отмене ограничений на экспорт и импорт вооружений будет опубликовано через несколько часов», - написал Саид Хатибзаде в Twitter.

По его словам, «поскольку более 90% оборонных потребностей страны производится внутри страны, Иран не нуждается в иностранной зависимости».

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции №2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончится 18 октября этого года.