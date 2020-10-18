Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Октября 2020, 08:52
Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ – Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, объявляя об официальном заявлении Ирана об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран, подчеркнул, что мир и стабильность в регионе всегда были высшим приоритетом Тегерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Официальное заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран об отмене ограничений на экспорт и импорт вооружений будет опубликовано через несколько часов», - написал Саид Хатибзаде в Twitter.

По его словам, «поскольку более 90% оборонных потребностей страны производится внутри страны, Иран не нуждается в иностранной зависимости».

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции №2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончится 18 октября этого года.


Иран  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде