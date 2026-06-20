Иран закрыл Ормузский пролив

Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства в ответ на израильские удары по Ливану, передает агентство Kazinform со ссылкой на Fars .

— В связи с тем, что США открыто нарушили свои обязательства и отказались выполнить первый пункт соглашения о прекращении войны, а также в ответ на непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня на юге Ливана, жестокие убийства и вынужденное переселение сотен тысяч мирных жителей этой земли, и учитывая отказ израильских сил покинуть территории южного Ливана, мы заявляем, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов, — говорится в заявлении штаба.

В военном командовании подчеркнули, что «это первый шаг в ответ на нарушение доверия со стороны противника», предупредив, что если агрессия продолжится, будут спланированы и приняты дальнейшие меры, «чтобы заставить противника соблюдать взятые на себя обязательства».

Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.

Позже стало известно, что запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры между США и Ираном по обсуждению технических параметров меморандума о взаимопонимании были отложены.

Несмотря на отмену встречи в Швейцарии, США объявили о снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив, Иран, в свою очередь, заявил, что не будет взимать плату за проход судов в акватории.