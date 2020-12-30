Иран выделит по 150 тысяч долларов семьям жертв катастрофы самолета «МАУ»

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Кабинет министров Ирана сегодня утвердил выплату в 150 тысяч долларов или ее эквивалент на евро на компенсации каждой семье жертв катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Кабинет министерства Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития выплатить 150 тысяч долларов США или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим в авиакатастрофе как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами, без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв.

8 января 2020 года выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы. В результате переговоров, стороны договорились о компенсации семьям жертв. Также Иран передал заинтересованным странам проект технического отчета по результатам расследования причин катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины».