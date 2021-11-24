Иран, Вьетнам и Сербия предоставляют товарам из РК льготные условия доступа на свои рынки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Иран, Вьетнам и Сербия предоставляют на своих рынках казахстанским товарам более льготные условия доступа. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в ходе Правительственного часа в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для расширения рынков сбыта казахстанских товаров и создания благоприятных условий заключены соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией. Эти страны уже предоставляют на своих рынках казахстанским товарам более льготные условия доступа.

Завершены переговоры по товарной части и близятся к завершению переговоры по услугам с Сингапуром. Ведутся переговоры с Израилем, Египтом и Индией с потенциалом экспорта более чем, на $ 800 млн.

Следует отметить, что за годы независимости Казахстан стал полноправным участником международной торговой системы. В текущем году с 30 ноября по 3 декабря в Женеве под нашим председательством пройдет 12-я Министерская конференция Всемирной торговой организации.

Проведение МК-12 на должном уровне позволит повысить имидж Казахстана и даст возможность быть ключевым участником процесса принятия важнейших решений и выработки новых договоренностей, которые придадут импульс мировой торговле», – сказал Б. Султанов.

По его словам, с целью защиты интересов производителей товаров, в ЕАЭС применяются антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные меры. На сегодняшний день действуют 20 антидемпинговых мер и проводятся шесть антидемпинговых расследований в отношении промышленной продукции из Грузии, Украины, КНР и Узбекистана. Для обеспечения внутреннего рынка необходимыми товарами и сырьем, а также его защиты применяются меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

Так, в целях недопущения дефицита на социально значимые продовольственные товары и стабилизации цен в период чрезвычайного положения вводились временные запреты на вывоз продовольственных товаров. Для увеличения поголовья скота и сдерживания цен на мясо введен запрет на вывоз маточного поголовья скота и кормов. Также принят ряд мер по урегулированию ситуации на общем рынке отходов и лома черных

и цветных металлов, продлено действие запрета на вывоз металлолома автомобильным транспортом.

Напомним, с ходе двухдневного рабочего визита в Бельгию министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел ряд встреч официальными лицами и парламентариями Европейского союза, а также с представителями бельгийского бизнеса с целью обсуждения торгово-экономических отношений и председательства Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве (МК-12).