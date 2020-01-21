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Иран: Украинский самолет сбили двумя ракетами ближнего радиуса действия

21 Января 2020 11:19
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Иран: Украинский самолет сбили двумя ракетами ближнего радиуса действия

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Украинский пассажирский самолет, разбившийся после вылета из Тегерана 8 января т.г., был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» ближнего радиуса действия, говорится во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.

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Согласно отчету, ракеты Tor-M1 были выпущены в сторону Boeing 737-800 с северного направления.

В отчете также говорится о том, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8100 футов (приблизительно 2,47км). Он исчез с экранов радаров вторичного слежения в 06:15 и радаров первичного слежения в 06:18. Отмечается, что самолет пролетел мимо жилого района и столкнулся с землей на территории общественного парка.

Кроме того, указывается, что извлеченный черный ящик и бортовой самописец являются «одними из самых передовых в мире», а у Ирана нет аппаратуры для их расшифровки, французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались предоставить Ирану необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

Напомним, 8 января, через несколько часов после ракетной атаки Ирана по военным объектам США в Ираке, лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли , большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. миро Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.


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Ключевые слова: Украина, Иран,
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