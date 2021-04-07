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Иран уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном в рамках ЕАЭС -  Мохаммад Джавад Зариф

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Апреля 2021, 13:40
Иран уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном в рамках ЕАЭС -  Мохаммад Джавад Зариф

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Иран уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сегодня в Нур-Султане заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важны культурные, исторические, политические и экономические связи между нашими странами. Совместно с министром иностранных дел Казахстана обсудили перспективы сотрудничества и важные двусторонние, региональные и международные вопросы. Выражаем особую благодарность Казахстану за поддержку Ирана и его ядерной программы на международной арене. В свою очередь, мы также поддерживаем многие начинания Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и его инициативу по созданию зоны безъядерного оружия», - сказал Мохаммад Джавад Зариф на официальной встрече в МИД РК.

По его словам, с казахстанской коллегой также были обсуждены вопросы афганского кризиса и обеспечения равенства наций и народностей, проживающих в этой стране.

«Очень значимо наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Наряду с этим, мы отметили необходимость использования Каспийского моря в мирных целях между Ираном и Казахстаном, в том числе с другими прикаспийскими государствами. Особое внимание обратили на усиление связи прикаспийских стран. Мы поддерживаем выход Казахстана на порт Бандер-Аббас и создаем условия для этого», - заключил глава МИД Ирана.


Прикаспийские государства   МИД РК   Иран   ЕАЭС  
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