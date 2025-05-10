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    22:47, 09 Май 2025 | GMT +5

    Иран согласился провести 11 мая в Омане переговоры с США

    Иран согласился провести в воскресенье четвертый раунд переговоров с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг своей ядерной программы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Римде АҚШ пен Иран келіссөздерінің 2-ші кезеңі аяқталды
    Фото: Anadolu

    Как сообщило агентство Tasnim, Тегеран дал согласие на проведение очередного раунда в Омане.

    США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

    1 мая министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном, который был запланирован на 3 мая, отложен «по логистическим причинам». Корреспондент портала Axios Барак Равид написал в X, сославшись на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что четвертый раунд американо-иранских переговоров может состояться 10–11 мая. В свою очередь агентство NourNews со ссылкой на источники сообщило, что очередные консультации пройдут 11 мая в столице Омана.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    ТАСС Иран Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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