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    10:40, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Шархан Иран Шарханович назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Шархан Иран Шарханович родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу.

    В 2009-2013 гг. — и.о. эксперта, эксперт управления государственных закупок департамента административно-правовой работы, главный эксперт департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.

    В 2013-2014 гг. — руководитель управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2014-2015 гг. — заместитель директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

    В 2015-2016 гг. — заместитель руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.

    В 2016-2019 гг. — директор департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

    В 2019 году назначен Советником министра иностранных дел РК.

    В 2020-2021 гг. — руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

    С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.







    Фото: primeminister.kz


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