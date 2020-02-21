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Иран приостановил пассажирские рейсы в Китай

21 Февраля 2020 08:35
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Иран приостановил пассажирские рейсы в Китай

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ - Представитель Организации гражданской авиации Реза Джафарзаде объявил о приостановке всех пассажирских рейсов в Китай и обратно для предотвращения распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

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«Пассажирские рейсы в Китай были приостановлены, но грузовые рейсы, безусловно, находятся под контролем Министерства здравоохранения для предотвращения распространения коронавируса», - сказал он.

Прямые рейсы между Ираном и Китаем были временно приостановлены из-за распространения коронавируса 31 января.

Напомним, Минздрав Ирана сообщил, что два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в иранском Куме. В четверг в министерстве здравоохранения сообщили о трех новых случаях коронавируса в Иране. Таким образом, общее число зараженных случаев достигло 5 человек.

Также власти города Кум приняли решение закрыть школы и университеты в связи со смертью двух человек


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Ключевые слова: Китай, Иран, Пневмония в Китае,
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