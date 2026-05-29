Иран предложил ЕАЭС создать независимую систему финансовых расчетов
Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак выступил с инициативой создания в рамках ЕАЭС независимого механизма финансовых расчетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Министр Ирана напомнил, что больше года назад началась реализация соглашения о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и государствами-членами ЕАЭС.
— Это соглашение создало возможности для национальных экономик и предпринимателей стран участниц, что подготовило платформу для увеличения объема взаимной торговли, и уже сейчас способствует росту товарооборота наших стран. Я уверен, что наш торговый потенциал значительно выше нынешних показателей и динамика будет продолжаться, — заявил Сейед Мохаммад Атабак на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
По его словам, это требует создание и развитие необходимой инфраструктуры, в том числе формирование независимого механизма финансовых расчетов, а также использование национальных валют.
— Исламская Республика Иран считает, что ЕАЭС необходимо создать финансовые расчеты, не зависящие от внешних сил, с целью защиты этой организации от несправедливых и нелегитимных санкций третьих государств, которые уже направлены против некоторых членов этого Союза, — сказал он.