Иран предлагает создать сеть совместных свободных зон в рамках ШОС

Выступая на 24-м саммите ШОС в Астане, в четверг, Мохаммад Мохбер предложил заключить экономические соглашения, такие как соглашения о преференциальной и свободной торговле между членами евразийской организации, передает агентство Kazinform.

Он подчеркнул, что на территории государств-членов Шанхайской организации сотрудничества существует множество возможностей и потенциала в области торговли, производства, энергетики и транспорта, а также в области искусственного интеллекта (ИИ), которые, по его словам, можно использовать на благо народов и для устойчивого мира и развития в регионе ШОС и других частях мира.

Мохбер также выделил важность транзитных коридоров в содействии торговле, экономическому развитию и политической стабильности. «Мы считаем, что члены ШОС могут торговать с другими странами через коридор Север-Юг и южные порты Ирана с меньшими затратами и более высокой скоростью».

Кроме того, Мохбер подверг критике некоторые страны за использование политических инструментов, особенно односторонних санкций в области энергетики, подчеркнув, что Исламская Республика Иран занимает твердую позицию против таких мер.

Он подчеркнул, что Иран, как крупный производитель энергоресурсов, особенно нефти и газа, всегда проводил политику многосторонности в энергетическом секторе, отмечая, что Иран активно участвует в разработке документа «Стратегия энергетического сотрудничества ШОС» и поддерживает его принятие и реализацию.

Он также отметил, что использование национальных валют и увеличение их доли в торговых расчетах между странами-членами должно получить серьезное внимание в рамках организации, добавив, что Иран полностью поддерживает продолжение переговоров специализированными рабочими группами в этой области до достижения конечной цели сокращения или исключения доллара из многосторонних обменов.