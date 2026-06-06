Иран потребовал от США вернуть $24 млрд и предупредил о расширении конфликта

Переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что перспективы соглашения между Вашингтоном и Тегераном зависят от решения американской администрации разморозить иранские активы на сумму $24 млрд, передает Kazinform со ссылкой на CNN.

По словам Резаи, Тегеран ожидает разблокировки $12 млрд сразу после подписания промежуточного соглашения. Еще $12 млрд, как рассчитывает иранская сторона, должны быть переданы позднее.

Высокопоставленный представитель Ирана назвал разморозку активов проверкой доверия между двумя странами. Он подчеркнул, что речь идет о средствах, принадлежащих Ирану, а не о финансовой помощи со стороны США.

— Переговоры зашли в тупик. Теперь решение за Дональдом Трампом, — заявил Резаи в интервью CNN.

По данным источника, американская сторона относится к идее разблокировки средств с осторожностью. В Вашингтоне считают, что преждевременная передача денег может ослабить позиции США на переговорах.

Администрация Трампа добивается более жесткого соглашения, чем ядерная сделка 2015 года. Белый дом также стремится избежать шагов, которые могут быть восприняты как финансовые уступки Тегерану.

Резаи предупредил, что в случае возобновления конфликта Иран готов значительно расширить географию военных операций.

По его словам, возможные действия могут затронуть не только Персидский залив, но и Ормузский пролив, Индийский океан, Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Средиземноморье.

Отвечая на вопрос о возможных контактах между Дональдом Трампом и верховным лидером Ирана, Резаи заявил, что такой сценарий сейчас не рассматривается. По его словам, переговорный процесс находится на начальном этапе и говорить о встрече лидеров преждевременно.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также заявил, что Тегеран рассчитывает получить не менее 50% своих замороженных зарубежных активов сразу после подписания меморандума о взаимопонимании с США. По его словам, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из основных пунктов переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

