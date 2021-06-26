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Иран планирует производить около 2 млн доз «Спутник V» в месяц

26 Июня 2021, 22:25
Иран планирует производить около 2 млн доз «Спутник V» в месяц

ИРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ – Иран планирует производить около 2 млн доз вакцины «Спутник V» каждый месяц. Об этом заявил директор фармацевтической компании, производящей «Спутник V» на территории Ирана, Реза Мостоуфи, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Производственные мощности производства этой вакцины составляют 2 млн доз ежемесячно. Ранее в субботу в Иране в присутствии министра здравоохранения страны Саида Намаки прошла официальная презентация первой тестовой партии вакцины против коронавируса « Спутник V « , произведенной в стране.

Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство российского препарата. « Спутник V « будет использоваться для реализации национальной программы вакцинации на территории Ирана.

Как ранее сообщалось, на сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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