Иран открывает мечети в 132 городах с низкой степенью опасности

ТЕГЕРАН. IRNA-КАЗИНФОРМ – В воскресенье на заседании комитета Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом президент Хасан Рухани заявил, что в 132 городах Ирана объявлено снижение уровня угрозы заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Стало известно, что в 132 белых зонах с низкой степенью опасности откроются мечети и будут проводиться пятничные молитвы.

На заседании комитета Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом президент поблагодарил жителей страны за соблюдение протоколов, объявленных Министерством здравоохранения, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Президент Рухани также выразил благодарность тем, кто обеспечивал семьи с низким доходом продуктовыми корзинами и вещами первой необходимости. Более того, он особо отметил медицинских работников, которые были на страже здоровья граждан с самого первого дня кризиса.

По словам иранского президента, в рамках первого этапа по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции скрининг прошли более 50 млн человек.

В рамках второго этапа скрининг прошли более 30 млн человек.

Президент сообщил, что период окончания пандемии пока неизвестен. Он добавил, что более 80 центров по всему миру пытаются разработать вакцину против вируса.

Рухани также сообщил, что поступило предложение об открытии школ с 9 или 16 мая. Однако, окончательное решение принято не было.

По последним данным на 3 мая, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 96448, летальных исходов — на 6156, зафиксированы 77350 случаев выздоровления.