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Иран останется другом и сторонником Казахстана - посол Маджид Самадзаде Сабер

13 Января 2022 20:35
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Иран останется другом и сторонником Казахстана - посол Маджид Самадзаде Сабер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Казахстане Маджид Самадзаде Сабер выразил поддержку Президенту, Правительству и народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотелось бы отметить, что Казахстан возвращается к нормальной жизни. Возвращаются безопасность и мир. Мы выражаем сочувствие и соболезнования Правительству и народу Казахстана, а также семьям и близким погибших во время беспорядков. События в Казахстане и человеческие жертвы во время беспорядков потрясли нас, потому что Казахстан оставался самой стабильной страной в регионе», - сказал посол в рамках встречи министра иностранных дел с представителями иностранного дипкорпуса в МИД РК.

«Мы с самого начала знали, что Казахстан и его благородный народ определенно предотвратят иностранные заговоры, направленные на то, чтобы вызвать беспорядки и на дестабилизацию государства, и оставят позади эти трудные дни. Казахстан является дружественной, братской и добрососедской страной для Ирана, а также важным партнером для нас, для всего региона и мира. Поэтому поддержание стабильности и безопасности в вашей стране означает стабильность и мир в моей стране», - отметил Маджид Самадзаде Сабер.

Посол Ирана выразил поддержку Президенту и народу Казахстана.

«Мы выражаем нашу поддержку уважаемому Главе государства - Президенту Токаеву, Правительству и всем правовым институтам Республики Казахстан, осуждая любое иностранное вмешательство и вызванные им беспорядки и волнения. Иран всегда был и останется другом, братом и соседом Казахстана», - заявил посол.




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#МИД РК   #Иран   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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