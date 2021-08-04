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Иран назвал новости об инцидентах с судами в Персидском заливе и Оманском море подозрительными

Автор:  
Adlet Seilkhanov
4 Августа 2021, 10:42
Иран назвал новости об инцидентах с судами в Персидском заливе и Оманском море подозрительными

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал новости о последовательных инцидентах с безопасностью судов в Персидском заливе и Оманском море очень подозрительными и предостерег от создания ложной атмосферы для особых политических целей, передает МИА «Казинформ».

В то же время Саид Хатибзаде, как передает информагентство «ИРНА», подтвердил политику Исламской Республики Иран по установлению и поддержанию стабильности и безопасности в Персидском заливе и Оманском море.

«ВМС Ирана готовы предоставить военно-морские услуги поддержки, если это необходимо, объявив о помощи транзитным кораблям в регионе», - отметил он.

Хатибзаде также заявил: «В случае возникновения проблем в навигационных системах торговых судов Исламская Республика Иран готова оказать помощь и внимательно изучить этот вопрос».

Пресс-секретарь МИД заявил о готовности Исламской Республики Иран сотрудничать со странами региона в этой области.

Ранее британские источники высказали предположение о возможном захвате танкера Asphalt Princess иранскими военными или их ставленниками, Reuters передает со ссылкой на газету Times.

Ранее Британское Агентство по морским перевозкам сообщила о «возможном угоне» вблизи побережья эмирата Эль-Фуджайра, ОАЭ, без уточнения информации о причастных суднах.

Редактор газеты The Times по вопросам обороны написал в своем аккаунте Twitter, что британские источники высказали предположение о захвате танкера Asphalt Princess. Они предполагают, что иранские военные или их ставленники взошли на борт судна.


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