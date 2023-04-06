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    Иран намерен укреплять экономические связи с Казахстаном

    6 Апреля 2023, 18:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар приложит все усилия для укрепления экономических связей между Казахстаном и Ираном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан и Иран за 30 лет установили очень хорошие отношения. Наша задача - защитить наше достижение, укрепить двусторонние отношения по многим сферам, в частности, в экономке, потому что у обеих стран есть возможность и потенциал. Я хотел сфокусироваться на сфере экономики. Я буду использовать предоставленные мне возможности, чтобы укрепить двусторонние отношения. Пользуясь этим случаем, я хочу пригласить казахстанцев в Иран, наслаждаться хорошей погодой, кухней и людьми», - сказал Али Акбар Джоукар после церемонии вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в Акорде.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Иран
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