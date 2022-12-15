Иран исключен из Комиссии ООН по положению женщин

15 Декабря 2022, 10:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экономический и социальный совет ООН проголосовал за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин до 2026 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«За» высказались 29 стран, 16 воздержались, против выступили Боливия, Зимбабве, Казахстан, Китай, Нигерия, Никарагуа, Оман и Россия.

Голосование было проведено по инициативе США. Это предложение подверг резкой критике Иран, назвав его незаконным и беспрецедентным.

ООН обвиняет Тегеран в нарушении прав женщин, в том числе права на свободу выражения мнений и жестоком подавлении антиправительственных протестов.

Они начались в середине сентября после смерти Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба. Вскоре акции распространились по всей стране .

По данным нескольких НПО, в результате подавления протестных акций погибли более 400 человек, около 2000 были арестованы. 11 человек иранские власти приговорили к смертной казни.

Фото :aa.com.tr