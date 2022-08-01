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Иран готов завершить переговоры по ядерной сделке в кратчайшие сроки
1 Августа 2022 03:30

Иран готов завершить переговоры по ядерной сделке в кратчайшие сроки

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Главный переговорщик Ирана по ядерным переговорам между Ираном и группой Большой пятерки Али Багери заявил в воскресенье, что Тегеран готов завершить переговоры в ближайшее время, если другая сторона также готова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство İRNA.

«Мы поделились нашими предложенными идеями по содержанию, чтобы проложить путь к быстрому завершению переговоров в Вене, которые были направлены на исправление разрушительной сложной ситуации, вызванной односторонним и незаконным выходом США», — написал Багери в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Он при этом подчеркнул, что Иран тесно сотрудничает с другими членами ядерной сделки, в частности с Координатором, чтобы дать еще один шанс США продемонстрировать добрую волю и действовать ответственно.

«Мы готовы завершить переговоры в кратчайшие сроки, если другая сторона будет готова сделать то же самое», — заключил Багери.

В конце июня текущего года в столице Катара Дохе прошел тур непрямых переговоров между США и Ираном, в рамках которых обсуждался возврат к ядерной сделке. Несмотря на то, что координатор ЕС Энрике Мора заявил об отсутствии видимого прогресса, МИД Ирана оценил раунд переговоров как положительный.


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