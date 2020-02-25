Ирак заявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - В Ираке выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом в провинции Киркук, в результате чего общее число случаев заболевания в стране достигло пяти, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Заболевшие – члены иракской семьи, которые были в Иране, говорится в заявлении министерства здравоохранения. Сейчас они находятся на карантине.

Ирак сообщил о первом случае заражения вирусом в понедельник. Вирус диагностирован у студента-теолога из Ирана приехавший на учебу в город Наджаф, Ирак.