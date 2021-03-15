iQyzmet: платформу по оптимизации операционных кадровых процессов разрабатывает АДГС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством РК по делам государственной службы ведется работа по созданию информационной системы «iQyzmet», позволяющая оптимизировать и автоматизировать операционные кадровые процессы. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас ведется работа по созданию информационной системы «iQyzmet», которая позволит оптимизировать и автоматизировать операционные кадровые процессы. «iQyzmet» - интеллектуальные услуги. Он отличается тем, что в этой платформе будет размещена информация о государственных служащих. Например, если нужно узнать, сколько госслужащих работает в Кордайском районе Жамбылской области, то благодаря этой платформе увидим, сколько государственных служащих есть, сколько из них женщин, а сколько мужчин. Вся эта информация будет на этой платформе. Конечно же, учитывая, что будет много персональных данных о государственных служащих, мы позаботимся о том, чтобы была сильная информационная безопасность, чтобы не происходила утечка информации о наших госслужащих. Только после того, как мы отработаем вопрос об информбезопасности, платформа заработает», - пояснила глава ведомства.

По ее словам, переход от кадровой работы к управлению человеческими ресурсами потребует освобождения Служб управления персоналом от рутинной работы и цифровизации их деятельности.

«Хотелось бы, чтобы Служба управления персоналом была сертифицирована, как аудиты в Счетном комитете. Мы будем работать над этим. Пусть придут компетентные люди, отвечающие требованиям. Нам необходимо оцифровать их работу, чтобы они в проактивном варианте искали кандидатов на госслужбу не только внутри, но и в других госорганах», - добавила Анар Жаилганова.

Ранее она сообщала о том, что Агентством по делам государственной службы для решения задачи по улучшению качества человеческих ресурсов и профессионализации государственного аппарата на текущий момент идентифицированы 14 проектов.