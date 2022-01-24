+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ипотеку под 5% запустят для шахтёров и металлургов в Карагандинской области

24 Января 2022 17:49
Поделиться:
Ипотеку под 5% запустят для шахтёров и металлургов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из областного бюджета выделен миллиард тенге на новую ипотечную программу для шахтёров и металлургов из Караганды, Темиртау, Шахтинска, Сарани и Абая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Стипендия казахстанских студентов повысится в 2022 году
Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и всех районов СКО «Марафон добрых дел»: более 24 тысячам жителей ВКО помогли волонтеры Эксклюзивные вещи из мусора создает студентка из Караганды

Льготная ипотека будет действовать на протяжении пяти лет. Ежегодно из областного бюджета намерены выделять по миллиарду тенге.

Напомним, инициатива была выдвинута областным акиматом совместно с «Отбасы банком». Ставка по кредиту составит 5%. Заём будет выдаваться сроком до 19 лет без первоначального взноса. Для максимального охвата ипотечной программой стоимость квартиры не должна превышать 15 млн тенге.

Участники ипотеки сами должны будут выбирать себе жильё на первичном или вторичном рынке. Если стоимость квартиры больше займа, то недостающую сумму покупатель выплачивает из своих средств или из ЕПВ.

Документы для участия в ипотеке принимают профсоюзы стального и угольного департаментов. По всем вопросам необходимо обращаться в профсоюзные комитеты предприятий. После отбора участников ипотеки документы направляются в банк.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Жилье   #Регионы   #Общество   #Караганда  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Стипендия казахстанских студентов повысится в 2022 году
Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и всех районов СКО
«Марафон добрых дел»: более 24 тысячам жителей ВКО помогли волонтеры
Эксклюзивные вещи из мусора создает студентка из Караганды
Популярное
1 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
2 Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
3 Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
4 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
5 Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
6 Эксклюзивные вещи из мусора создает студентка из Караганды
Читайте также
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Стипендия казахстанских студентов повысится в 2022 году
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
Эксклюзивные вещи из мусора создает студентка из Караганды
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив