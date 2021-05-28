Ипотеку для молодых специалистов запустят в Карагандинской области
Аким области отметил, что поступают нарекания по поводу отсутствия льготных займов для молодёжи, и предложил внедрить программу по примеру Алматы. Причём сфера её деятельности не будет ограничиваться здравоохранением и образованием. Планируется привлечь специалистов до 35 лет из самых разных отраслей, включая журналистов.
Женис Касымбек предложил руководителю «Отбасы банка» совместно разработать механизм выдачи жилищных займов молодым карагандинцам.
Ещё одна задумка – предоставить возможность льготной ипотеки для шахтёров и металлургов из моногородов. Под прицел в этом направлении попали Шахтинск, Абай, Балхаш и Сарань.
Ляззат Ибрагимова заверила, что инструменты у банка по созданию таких программ есть, поэтому осталось разработать совместную стратегию и претворить её в жизнь.
«Отбасы банк» – единственный социальный банк, который финансирует не только крупные населённые пункты, но и моногорода. У нас в Карагандинской области почти 200 тысяч вкладчиков. Больше 12 тысяч из них – очередники. Десять тысяч вкладчиков уже имеют накопления свыше миллиона тенге. Это наш потенциальный клиент, который может участвовать в программах «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ», – отметила Ляззат Ибрагимова.
С начала года банком было выдано 1 300 займов по области на сумму 15 миллиардов тенге. С помощью единовременных пенсионных выплат больше 1 300 семей досрочно погасили кредиты.
«Наша компания активно работает на рынке первичного жилья. С января 2021 года 280 человек получили заём, чтобы приобрести квартиру в первичке. Из них 146 очередников – по программе «Шаңырақ», причём у любого застройщика. На сегодняшний день мы зарегистрировали 1 829 заявок по «Бақытты отбасы», – подчеркнула председатель правления банка.