Ипотека в Казахстане: как получить помощь от государства для приобретения жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Собственное жилье, очевидно, мечта для многих. Самым простым способом реализовать ее и приобрести жилплощадь остается ипотека. Почему стоит воспользоваться ипотечными программами и какие льготы на жилье есть в Казахстане, можете прочитать в материале корреспондента МИА «Казинформ».



Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер»

Это программа, разработанная на приобретение жилья до 2025 года на льготных условиях. Кредитная ставка – 5% (ГЭСВ – 5,2%). Первоначальная сумма взноса 20% от стоимости квартиры или дома.

Объекты, участвующие в программе, можно посмотреть на сайте Отбасы банка. Участниками могут быть как очередники акимата (им предоставляется приоритет), так и вкладчики банка Отбасы.

Если у вас уже есть достаточные накопления на депозите в Отбасы Банке, то вы можете сразу выкупить выбранное жилье по Программе, либо оформить заем на покупку.

«Военный продукт» или «Әскери баспана»

Льготное кредитование доступно для военнослужащих и сотрудников спецгосорганов, получающих жилищные выплаты на специальный счет в Отбасы банке.

Для того, чтобы стать участником системы жилстройсбережений, нужно открыть специальный вклад в Жилстройсбербанке (ЖССБК) и через определенный срок получить заем по ставке от 3,5% до 5% годовых.

Как только получатель жилищных выплат накопит 50% от стоимости жилья, он может претендовать на жилищный заём по самой низкой в стране ставке вознаграждения.

Жилищные выплаты можно направлять и на аренду жилья, и на накопления в Жилстройсбербанке одновременно.

«Жаңа баспана»

Доступное жилье для получателей жилищных выплат.

Приобрести собственное жилье получатели жилищных выплат смогут за счет участия в системе жилищных строительных сбережений. Для того, чтобы стать участником системы жилстройсбережений, нужно открыть специальный вклад в Отбасы банке и через определенный срок получить заем по ставке от 3,5% до 8% годовых.

Как только получатель жилищных выплат накопит 50% от стоимости жилья, он может претендовать на жилищный заём по самой низкой в стране ставке вознаграждения. Жилищные выплаты можно направлять и на аренду жилья, и на накопления в Отбасы банке одновременно. Жилье можно купить в любом городе страны.

«Бакытты Отбасы»

Этот проект рассчитан на многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, неполные семьи, инвалидов 1 и 2 групп или детей-сирот, оставшихся без родительского попечения.

Жилье можно купить только в том регионе, где вы стоите в очереди в акимате. Также вы можете получить кредит только при наличии основного дохода. Основным доходом является доход от трудовой и/или предпринимательской деятельности. Программа рассчитана на малообеспеченные категории граждан, потому имеет самую низкую ставку 2%.

«Свой Дом»

Программа с выгодными условиями для заемщиков, являющихся вкладчиками банка Отбасы.

Минимальный первоначальный взнос - от 20% стоимости жилья. Минимальная ставка по займу - 3,5% (ГЭСВ от 3,6%), максимальная - 8,5% (ГЭСВ от 8,8%) с последующим снижением до 3,5-5% (ГЭСВ от 3,6 %). Сумма займа - до 100 000 000 тенге.

Цены на жилье по программе ниже рыночных. Также нет ограничений на количество имеющегося и приобретаемого жилья. Можно купить жилье на этапе строительства через долевое участие.

«Шанырак»

Программа предусматривает кредитование очередников акимата на приобретение жилья. Совокупный доход семьи на каждого члена не должен превышать 133 267 тенге (3,7 прожиточный минимум прошлого года).

Первоначальный взнос - 10% от стоимости жилья. Процентная ставка по займу - 5% годовых. Максимальный срок займа - 20 лет.

Стоит отметить, что жилье можно купить только в том регионе, где очередник состоит в очереди на жилье.

«Жас Отбасы»

Если вы недавно вступили в брак, вы можете получить промежуточный заём всего под 6% годовых при периоде накопления один год.

Ставка: 6% годовых (ГЭСВ от 6,3%). Срок кредитования: от 6 до 9 лет. Сумма: до 100 000 000 тенге. Залог: приобретаемое имущество.

Для получения займа «Жас отбасы» одному или обоим супругам необходимо сначала открыть новый депозит в Отбасы банке и копить на нем минимум 1 год. За период накопления ОП должен составить не менее 5 баллов.

На момент подачи кредитной заявки нужно накопить или внести на депозит 50% от суммы покупки жилья. На момент открытия депозита вашему браку не должно быть более пяти лет (согласно свидетельству о заключении брака). Нет ограничений по возрасту супругов.

Депозит «Арнау» для ребенка

Ставка вознаграждения: 2% годовых (ГЭСВ до 6% с учетом премии государства). Эффективная ставка вознаграждения: до 6% годовых (с учетом премии государства). Ежегодная премия государства: 20% (на сумму накоплений за год до 200 МРП).

Необходимо накопить на депозите «Арнау» 50% от договорной суммы в течение минимум 10 лет и достичь оценочного показателя (ОП) 48 баллов. И тогда владелец депозита может оформить жилищный заем на приобретение жилья по ставке 2% годовых.

Заем оформляется только на совершеннолетнего владельца депозита, то есть ребенку должно быть от 18 лет и старше.

Женская ипотека «Ұмай»

Женская программа «Ұмай» стартовала в 2021 году и в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. В 2022 году выделено 14 млрд тенге. На эти средства приобрели жилье 1 119 жительниц Казахстана.

Максимальная стоимость приобретаемого жилья по программе «Ұмай» - 30 млн тенге. Процентная ставка в этом году составит 14,4% (ГЭСВ – от 15,4%) с последующим понижением до 3,5% - 5% (ГЭСВ от 3,6%).

Срок займа по ипотеке «Ұмай» составляет от 6 месяцев до 25 лет. Нет ограничений в выборе жилья. Займы для женщин выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. По «Ұмай» также можно взять займ на ремонт в размере до 3,7 млн тенге включительно.

Информацию о старте и по дополнительным вопросам по программе женской ипотеки можно получить на сайте банка.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие выплаты и социальные пособия могут получить граждане Казахстана.