Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ипотека «Ұмай»: прием заявок завершен

Автор:  
Шынар Хамитова
10 Мая 2023, 17:17
Ипотека «Ұмай»: прием заявок завершен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Утром в «Отбасы банке» стартовал прием заявок по программе женской ипотеки «Ұмай», по данным пресс-службы «Отбасы банка», из-за большого количества заявлений, к обеду прием был закрыт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Привлекательные условия по женской ипотеке Умай вызвали большой спрос во всех каналах продаж. Мы не ожидали, что лимит на выдачу кредитов будет достигнут уже в первую половину дня и, к сожалению, вынуждены закрыть прием заявок по всему Казахстану. Надеемся, что успешный опыт сотрудничества с Азиатским банком развития не будет последним. Мы будем держать вас в курсе всех новостей на нашем Instagram и Youtube. Поздравляем счастливиц, которые успели подать заявку в первой половине дня, и желаем вам удачи в осуществлении своей мечты о собственном жилье», – говорится в сообщении.

В банке так же отметили, что в дальнейшем планируют продолжить этот проект – будут вестись переговоры с АБР для того, чтобы продолжать проект по таким же условиям.

Раннее сообщалось, что на кредитование программы в этом году было направлено 15,6 млрд тенге.


Общество   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу