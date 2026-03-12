Ипотека «Наурыз»: как получить льготный займ — советы эксперта

В Казахстане начался прием заявок на ипотечную программу «Наурыз». В рамках кампании, которая продлится до 31 марта, тысячи наших соотечественников стремятся получить жилье на льготных условиях.

В рамках программы процентная ставка по кредиту составляет 9%, а для социально незащищенных групп населения — 7%. Для подачи заявки необходимо иметь не менее 2 миллионов тенге на сберегательном счете в «Отбасы банк».

Однако, по словам эксперта Акерке Бодаубеккызы, эти средства позволят участвовать в конкурсе только после его завершения.

— Многие граждане считают, что 2 миллионов тенге достаточно. Но после прохождения конкурса необходимо оплатить 20% стоимости жилья. Например, если вы покупаете дом за 30 миллионов тенге, у вас на счету должно быть 6 миллионов тенге. Если жилье не требует ремонта, то требуется 20% первоначального взноса, а в обратном случае — 10%. Кроме того, преимуществом программы «Наурыз» является возможность снятия дополнительных средств в размере 10-15% от стоимости дома на ремонт, — говорит Акерке Бодаубеккызы.

По словам эксперта, главным фактором, повышающим шансы на прохождение программы, является размер процентов по сбережениям в банке. Чем раньше и больше средств будет собрано, тем выше балл. Кроме того, многие граждане сталкиваются с препятствиями в процессе подтверждения источника дохода.

— При подтверждении дохода в качестве расходов учитываются числоо детей и уже имеющиеся кредиты. Поэтому перед подачей заявления на ипотеку важно получить справку о закрытии и погашении всех займов. Если в этом году вы не пройдете программу, не отчаивайтесь. Программа рассчитана на 7 лет, впереди еще 4 года. Лучше посвятить это время повышению финансовой грамотности и накоплению денег, — советует эксперт.

Также в рамках программы «Наурыз жұмыскер» скидки предоставляются более чем 8 тыс. владельцам бизнеса и сотрудникам учреждений с определенными кодами Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД). Этот список можно проверить на официальном сайте банка.

— Государство выделяет на этот проект 300 миллиардов тенге в год. Это значит, что как минимум 12 тысяч семей будут получать ключи от собственного жилья каждый год, — отметила эксперт.

О старте приема заявок на ипотечную программу «Наурыз» ранее объявила на брифинге в Правительстве председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.