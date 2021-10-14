Ипотека: могут ли учитываться пособия при оценке платежеспособности кандидата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал, почему пособия не учитываются при проверке платежеспособности заемщика для получения ипотеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для участия в ипотечной программе «Бақытты отбасы» доход на каждого члена семьи не должен превышать 3,1-кратной величины прожиточного минимума. Одним из основных требований для получения займа является наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Вместе с тем при подаче гражданами заявки на получение ипотечного займа осуществляется проверка платежеспособности заемщика, в рамках которой пособия не учитываются в качестве основного дохода», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он объяснил, что пособия гражданам назначаются для поддержания жизнедеятельности и уровня здоровья человека (питание, лечение, реабилитация и т.д.) и не предполагают погашение займов.

«При этом отмечаем, что согласно внутренней методике АО «Отбасы банк», пособия принимаются в качестве дополнительного дохода при оценке платежеспособности кандидата, что в свою очередь оказывает положительное влияние при вынесении решения по займу. В то же время данная категория очередников может претендовать на получение арендного жилья из коммунального жилищного фонда», - отметил зампремьера.

По его словам, на сегодня по поручению Главы государства, данному на расширенном заседании Правительства 26 января т.г., ведется работа по совершенствованию жилищной политики, которая подразумевает в том числе пересмотр механизма финансирования арендного жилья.

«Так, предполагается перенаправить средства со строительства арендного жилья на субсидирование арендной платы для очередников, имеющих доход ниже одного прожиточного минимума, что позволит вместо 10 тысяч охватить 100 тысяч очередников мерами государственной поддержки», - заключил Р. Скляр.