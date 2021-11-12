Ипотечные кредиты выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне восстановления потребительского спроса со второго квартала наблюдается быстрый рост кредитов населению. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если в первом полугодии рост кредитов физическим лицам составлял 13,6%, то за девять месяцев он достиг 27,5%. Ипотечные кредиты также с начала года выросли на 22,6% на фоне реализации льготных ипотечных программ. Несмотря на понижение ставок по ипотечным кредитам, сопутствующий рост цен на рынке недвижимости может снижать доступность жилья для населения», - сказала Мадина Абылкасымова в ходе Конгресса финансистов, проходящего в онлайн-режиме.
По словам председателя Агентства, такие высокие темпы роста потребительского и ипотечного кредитования несут потенциальные риски для финансовой стабильности и могут приводить к росту долговой нагрузки населения.
«Для сдерживания этих рисков планируется использовать инструменты макропруденциальной политики в зависимости от степени их влияния на закредитованность населения и системную устойчивость финансовых организаций. В целом для сдерживания роста долговой нагрузки населения в 2020 и 2021 годах реализован ряд мер по защите прав заемщиков на этапе выдачи кредита и в процессе его обслуживания», - отметила М. Абылкасымова.
Ранее сообщалось, что активы банковской системы за последние три года увеличились на 41% в Казахстане и составили 35,6 трлн тенге.
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