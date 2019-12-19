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Ипотечные кредиты увеличились на 34% в СКО
19 Декабря 2019 15:42
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области кредитование по итогам 10 месяцев увеличилось почти на 18%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Общая сумма выданных кредитов составила свыше 141 млрд тенге. По словам руководителя управления экономики Арсена Казбекова, растут ипотечные и потребительские кредиты. Первые возросли на 34% до 35,4 млрд тенге, вторые – на 16% до 49,5 млрд тенге.
«Увеличение кредитования банков в разрезе отраслей экономики произошло в сельском хозяйстве – на 23%, в промышленности – на 60%, в индивидуальной деятельности – на 15%, в строительстве – на 11%, в торговле – на 0,7%», - отметил А.Казбеков.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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