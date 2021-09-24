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Ипотечную программу «Орда» приостанавливают в Казахстане

Автор:  
Данияр Дауталиев
24 Сентября 2021, 15:25
Ипотечную программу «Орда» приостанавливают в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – АО «Казахстанская Жилищная Компания» приостанавливает выдачу займов по ипотечной программе «Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 октября 2021 года финансирование проектов в рамках собственной ипотечной программы кредитования «Орда» будет приостановлено до конца 2021 года. Заявки, поступившие на рассмотрение до 1 октября 2021 года, будут рассмотрены в порядке, предусмотренном внутренними документами Компании.

Ежегодное плановое финансирование программы «Орда» составляет 13,8 млрд тенге и осуществляется за счет собственных средств АО «Казахстанская Жилищная Компания». По состоянию на 1 сентября 2021 года плановые показатели были превышены на 4,1 млрд тенге. В этой связи, Компания прекращает прием заявок от физических лиц.

Ипотечная программа кредитования «Орда» запущена в октябре 2018 года и предусматривает выдачу ипотечных займов для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках со ставкой 12 % годовых (при полном подтверждении дохода) и 14% (при частичном подтверждении дохода) сроком до 20 лет с первоначальным взносом в размере от 30% от стоимости жилья или возможностью замены первоначального взноса дополнительным залогом.

Сумма займа составляет от 1 до 65 млн тенге для городов Алматы и Нур-Султан, от 1 до 45 млн - для других регионов Казахстана.


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