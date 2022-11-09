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IPO «КазМунайГаза» - вышло постановление Правительства

Автор:  
Акбота Кузекбай
9 Ноября 2022, 13:36
IPO «КазМунайГаза» - вышло постановление Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление Правительства РК о некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций компании «КазМунайГаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановление позволит вывести акции компании «КазМунайГаз» в народное IPO.

«Акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в установленном законодательством порядке произвести отчуждение простых акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в количестве не более 94 109 125 простых акций, что составляет не более 15,42% от общего количества размещенных акций компании по цене, количеству и структуре, определяемым решением совета директоров Фонда, утверждаемым решением единственного акционера Фонда», - говорится в тексте Постановления.

Документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее председатель правления фонда«Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев на брифинге заявил, что фонд намерен предложить к продаже до 30 млн 505 974 простых акций. Это в свою очередь составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Также сообщалось, что цена одной акции АО «НК КазМунайГаз» на фондовой бирже будет составлять 8406 тенге.


Фото: kmginternational.com

Правительство РК   КазМунайГаз  
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