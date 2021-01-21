iPhone, парфюм - какие подарки сдали чиновники в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На учет в департаменты государственного имущества и приватизации в прошлом году было сдано 245 единиц подарков, 18 из которых реализованы на сумму 159 937 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самым дорогим подарком, принятым на учет в 2020 году, является сотовый телефон iPhone 12 Pro (принят на учет в декабре 2020 года). Он оценен в сумму 617 991 тенге. Наименьшая оценочная стоимость - 800 тенге – пластмассовые цветы белого цвета и шоколад марки «Dream». При реализации подарков: наибольшая сумма поступила от продажи путем аукциона духов «Tom Ford» Lost cherry EAU Parfum 50 мл – 59 467 тенге (оценочная стоимость 118 934 тенге), наименьшая - 205 тенге за цветы белого цвета и шоколад «Dream» (оценочная стоимость 800 тенге)», - сообщили в Минфине.

Также отмечается, что закреплено на балансы государственных юридических лиц 30 единиц подарков оценочной стоимостью 967 971 тенге, а уничтожено 12 единиц.

Напомним, лицо, занимающее ответственную государственную должность, обязано в течение 7 календарных дней со дня получения (обнаружения) сдавать подарок, поступивший без его ведома; полученный в связи с его должностным положением или исполнением служебных обязанностей; переданным (врученным) публично или во время официальных мероприятий в связи с его должностным положением или исполнением служебных обязанностей, в территориальные подразделения Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.