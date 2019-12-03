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Иорданские авиакомпании смогут выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов

3 Декабря 2019 17:21
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Иорданские авиакомпании смогут выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках внедрённого режима «открытого неба» по поручению Президента Республики Казахстан Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с посольством РК в Иордании ведется активная работа по открытию новых международных маршрутов и привлечению новых иностранных авиакомпаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

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«2 декабря 2019 года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Иордании. Авиакомпаниям Иордании предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в министерстве, стороны совместно с посольством в Иордании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов из Казахстана в города Амман и Акаба.

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Ключевые слова: Транспорт, Иордания,
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