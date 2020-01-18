Иордань, молитва и благословение: казахстанцы отмечают Крещение Господне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У православных начались Крещенские купания. О том, как они проходят Нур-Султане, - в фоторепортаже МИА «Казинформ».

В столице прошел крестный ход от Константино-Еленинского собора до купелей на реке Есиль. После того, как воду освятили, все желающие смогли окунуться.





















Праздник Крещения также называется праздником Богоявления – так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в Трех Лицах Своего Божества: Бог Сын – Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой снизошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба.





Богоявлению предшествует день строгого поста – крещенский сочельник (18 января). По окончании Литургии совершается чин Великого освящения воды. Еще раз чин Великого водоосвящения повторяется в сам день праздника по окончании Литургии. Там, где есть источники и водоемы, водоосвящение совершается под открытым небом.





Духовенство и верующие из близлежащего храма торжественным крестным ходом идут к месту освящения, которое называется «иордань». Купание в освященной воде, в иордани, является не обязанностью, а лишь благочестивой традицией. Погружаться в иордань можно лишь с благоговением и молитвой, отмечают священнослужители. Верующие погружаются в воду в проруби или открытых водоемах, чтобы обрести духовную и физическую силу.







Окунуться в воду можно трижды по традиции и лишь один раз. И нет никакой разницы – в полночь, утром, днем или вечером. Вода святая в течение суток.





Но при этом стоит не забывать о том, что купание в ледяной воде может быть опасным для здоровья. В особой зоне риска – дети и люди старше 45 лет, у которых нет подобного опыта.





Специалисты советуют перед купанием разогреть тело и сделать зарядку, находиться в проруби нужно не более одной минуты (каждое окунание - не дольше 10-15 секунд), после купания обязательно растереть себя полотенцем и сразу надеть сухую одежду, а также выпить горячий чай.













Между тем, в представительстве Русской православной церкви добавили, что вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется великой агиасмой, то есть великой святыней.









Фото: Виктор Федюнин