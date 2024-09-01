Инжир, кактусы и мандарины выращивают школьники в Павлодаре

Тропические растения, которые сложно представить в суровом климате Павлодарской области, уже много лет выращивают на территории павлодарской экологической школы. В теплице можно увидеть огромные кактусы и монстеру, лимон и евпаториум. Снаружи растут дубы и каштаны, сакура и катальпа, а в искусственном пруду, сделанном из обычной ванны, плавают разноцветные кувшинки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего на территории экошколы, площадью в 3,5 гектара, можно увидеть больше 300 видов растений. Одних яблонь - больше 30 видов. Многие растения выращены из семечек и адаптированы к местному климату. Ухаживать за ними помогают школьники. А когда приходит время собирать урожай, дети могут попробовать плоды своих стараний на вкус – яблоки, мандарины, гранаты, лимоны, ягоды. Каждый год здесь выращивают целые «плантации» клубники.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

В местной теплице есть растения, посаженные еще в 80-х, когда оранжерею только построили. За ними трепетно ухаживают местные экологи. Правда, некоторые растения – вроде кактусов, которые уже подпирают крышу теплицы, приходится подрезать, иначе они были бы еще выше.

На подоконнике в горшке растет, пока совсем небольшое, деревце маракуйи. А вот красные и розовые кувшинки только зимуют в теплице, а летом их переносят в сад. Сейчас местные экологи мечтают вырастить в оранжерее банановое дерево. К слову, летом температура в теплице достигает +45 градусов, зимой здесь - около 30 градусов жары. В этом году здесь запланирован ремонт системы отопления.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

- Образовательный процесс в нашем центре ведется по 3 направлениям. Это экология, туризм и краеведение. У нас дети могут познакомиться с растениями, которые в нашем регионе нигде больше не встретишь. Например, сакуру и катальпу можно увидеть только здесь, - рассказала Жанна Темирова, руководитель детско-юношеского центра экологии туризма. - Всего на территории экологической насчитывается около 300 видов растений, в теплице - 200. Есть у нас 35 сортов яблонь, 8 сортов груш и малины. Это все районированные сорта, со стопроцентной приживаемостью, потому что все деревья выращены из семечек. Они районированные, и их можно использовать в озеленении города. В этом году впервые взошли абрикосы. Мы уже подготовили для них питомник. В прошлом году здесь впервые начала плодоносить айва.

По территории экошколы даже проводят экскурсии. А летом юные экологи выезжают в Баянаул, где тоже учатся: собирают травы, изучают растительный мир Прииртышья.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

- Не у каждой семьи есть дача, не все дети бывают в деревне, а наш центр – возможность соприкоснуться с землей, понять, как и что растет. Обучение для детей бесплатное. Помимо ухода за растениями, работы в саду, фенологических наблюдений, школьники могут получить навыки экскурсовода, знания по археологии и географии, заняться скалолазанием. У нас в штате 9 педагогов, которые проводят занятия по туризму. Они сами действующие спортсмены, призеры республиканских мероприятий по туристскому многоборью, спортивному ориентированию, - говорит Жанна Темирова.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Еще на территории павлодарской экологической школы есть небольшой музей. Часть экспонатов привезли сами подростки. Хранятся здесь коллекция минералов, коллекция бабочек, находки с мест археологических раскопок. А в террариуме живет узорчатый полоз.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform