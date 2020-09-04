Инженерные сети оцифруют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане проходит оцифровка инженерных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы Алтая Кульгинова.

Под столичными улицами и проспектами пролегают тысячи километров инженерных коммуникаций. Это сети водопровода, электричества, канализации, связи. От их бесперебойной работы зависит качество проживания в городе, обозначил аким.

«Сейчас занимаемся оцифровкой сетей. Данные работы как никогда актуальны, ведь на бумажных носителях не всегда совпадают данные о местонахождении и состоянии инженерных сетей. Из-за этого возникают перебои, аварии, когда жители временно вынуждены сидеть без воды, электричества.

Оцифровка же позволит видеть все инженерные сети: нагрузки, их состояние. Это позволит своевременно проводить ремонтные работы, увеличивать при необходимости мощность, минимизировать риски и облегчит процесс подключения новых объектов к инженерным сетям. Так как при строительстве зданий одним из долгих и важных процессов является именно подключение к инженерным сетям», - пояснил градоначальник.

Кроме того, оцифровывают также здания, земельные участки (оказание госуслуг по вопросам земучастков перейдут в онлайн), это позволит онлайн контролировать освоение земельных участков.

Также ведется работа над созданием 3D-модели города. На данный момент уже оцифровано 50% города. Геоинформационный портал позволит также прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, что актуально для быстрорастущего города. Равномерно будет распределяться потребность в обеспечении районов школами, детсадами, больницами и другими важными объектами, рассказал Алтай Кульгинов.

«Портал также позволит создать несколько карт: к примеру, для нужд ДЧС будут созданы карты прогнозирования рисков, для предпринимателей – инвесткарта, для КСК (ОСИ) – планирование работ по ремонту крыши, сетей коммуникаций и т.д. Система позволит видеть весь город, в частности, что происходит под землей.

«Цифровизация – базовый элемент всех реформ», – отметил Глава государства в Послании народу Казахстана. Процесс цифровизации находится на контроле», - заверил глава города.