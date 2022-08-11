Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Инвестпроекты в области ВИЭ планирует реализовать в РК саудовская компания
11 Августа 2022 09:57

Инвестпроекты в области ВИЭ планирует реализовать в РК саудовская компания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра-Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел встречу с руководством крупнейшей саудовской компании ACWA Power. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Визит делегации компании в Казахстан осуществлен согласно договоренностям, достигнутым в рамках недавнего визита Президента РК К. Токаева в Саудовскую Аравию.

В ходе встречи М. Тлеуберди отметил, что сегодня во всем мире наблюдается активный интерес к возобновляемым источникам энергии, и казахстанская сторона готова оказать всемерную поддержку компании при реализации проектов.

В ходе визита представители ACWA Power провели переговоры с руководством Министерства энергетики РК, Фонда «Самрук-Казына» и Международного финансового центра «Астана» для предметного обсуждения инвестиционных проектов.

Компания ACWA Power, обладая инвестиционным портфелем почти на 70 млрд долларов, занимается выпуском специальных установок для генерации зеленой электроэнергии и опреснения воды.

Электростанции по производству солнечной, геотермальной и ветровой энергий, а также по переработке отходов в энергию, возведены и успешно работают в 13 странах, включая регионы Ближнего Востока и Северной Африки, Южной Африки и Юго-Восточной Азии.

Фото: gov.kz





Новости по теме
Пять казахстанских предприятий начнут экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Казахстан расширяет сотрудничество с арабскими странами
Более 3 тыс. рабочих мест создадут в РК с помощью проектов ВИЭ
Читайте также
Арабская компания намерена профинансировать и реализовать автодорожные проекты в РК
Более 3 млн казахстанских детей планируют охватить дополнительным образованием
Расширить охват поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Премьер-Министр РК
Подведены итоги конкурса «Новый Казахстан глазами зарубежных СМИ»
Реализовать 5 инвестпроектов планируют в горнодобывающем секторе Абайской области
Американские компании инвестируют миллиарды в биоразлагаемый пластик
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид посетит Казахстан
Президент принял Премьер-Министра Алихана Смаилова
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив