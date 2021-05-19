Инвестпроекты на почти два миллиарда тенге реализуют в Атбасарском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Карту поддержки предпринимательства Акмолинской области на 2020 – 2025 годы включены два инвестиционных проекта Атбасарского района на сумму порядка двух млрд тенге с созданием 59 рабочих мест. Об этом на брифинге в РСК сообщил аким Атбасарского района Аманбек Калжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за январь-апрель текущего года отмечена положительная динамика основных показателей района. В промышленности рост составил 15%, в сельском хозяйстве – 26 %, объем строительных работ - 49,5%, розничный товарооборот - 2,6 млрд тенге с ростом в 5% к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата атбасарцев - 160640 тенге, показатель вырос на 18%. Инвестиции в основной капитал составили более 2,7 млрд тенге. Поступило налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет 874 млн тенге или 187% к прогнозу.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за первый квартал текущего года составил 2,751 млрд тенге или 26% к уровню 2020 года. Аграрии района обновили машинно-тракторный парк, приобретено пять тракторов,10 зерноуборочных комбайнов на общую сумму около 1 млрд тенге.

«Целенаправленная работа проводится и по развитию животноводческой отрасли. По состоянию на 1 мая 2021 года, на 0,3% увеличилось поголовье КРС, на 28% овец и коз, на 0,9% свиней, на 9,3% лошадей. За отчетный период произведено 1,6 тысяч тонн мяса, 5,731 тысяч тонн молока и 1,9 млн штук яиц», - отметил А. Калжанов.

По его словам, в 2021 году планируется реализация восьми инвестиционных проектов на общую сумму 1 млрд 345 млн тенге с созданием 139 рабочих мест.

«Среди них откормочная площадка на 400 голов КРС (ТОО «Арип Агро»), птицефабрика мощностью 50 тысяч голов кур несушек (ТОО «ИнтерТрайд»), строительство молочно-товарной фермы (ТОО «Шуйское ХХІ»). Включены в Карту поддержки предпринимательства Акмолинской области на 2020 – 2025 годы два инвестиционных проекта на сумму порядка двух млрд тенге с созданием 59 рабочих мест. Это строительство пищевой фабрики по запуску овсяных хлопьев (ТОО «Баха Соне») и строительство цеха глубокой переработки мясной продукции (ТОО «Алтындан»)», - отметил спикер.

Благодаря увеличению объемов производства в обрабатывающей промышленности по Атбасарскому электровозо-ремонтному заводу, ТОО «Аждар и К», а также ТОО «Atbasar tehnopark» объем промышленного производства составил 9 млрд тенге, что выше на 15% соответствующего периода 2020 года.

Большой объем инвестиций осваивается в строительной отрасли. Введено в эксплуатацию 1982 кв. м жилья. Ведется строительство двух 45-квартирных жилых домов, а также разработана проектно-сметная документация на строительство еще двух 45-квартирных домов.

Для обеспечения качественной питьевой водой в сельских населенных пунктах в 2021 году начата реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Шуйское, разработана проектно–сметная документация на реконструкцию и строительство водопроводных сетей в селах Новосельское и Сочинское.

«В 2021 году выделены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в селах Родионовка, Калиновка, Хрящевка и Магдалиновка. Разработана проектно–сметная документация на реконструкцию насосной станции и резервуаров чистой воды в поселке Степной города Атбасара. В 2021 году буде проведено строительство сетей водоснабжения в селе Бейс-Хазирет», - добавил аким.