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Инвестпроекты на $6,1 млрд согласовали Казахстан и ОАЭ

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Октября 2020, 16:45
Инвестпроекты на $6,1 млрд согласовали Казахстан и ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Абу-Даби провел переговоры с заместителем Премьер-Министра, министром по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, нефтехимической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах.

По итогам переговоров между правительствами РК и ОАЭ подписан документ по инвестиционному сотрудничеству, который предполагает реализацию 21 проекта на $6,1 млрд. Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики. Особое внимание РК и ОАЭ уделяют реализации потенциала сотрудничества в секторе АПК — 10 из 21 запланированных проектов предусматривают запуск производств продовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит Казахстану стать важным звеном реализуемой ОАЭ Стратегии продовольственной безопасности до 2051 года и будет способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота между двумя странами.

В рабочей поездке приняли участие министры национальной экономики Р. Даленов, юстиции — М. Бекетаев, аким Нур-Султана А. Кульгинов, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Ж. Мадиев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» А. Арифханов и другие.

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Правительство РК   Премьер-министр РК   Инвестпроекты   Экономика   Арабские эмираты  
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