23 Июня 2022 11:19

Инвестпроекты на 221 млрд тенге реализуют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двенадцать инвестпроектов на сумму более 221 млрд тенге будут запущены в Карагандинской области. Работой обеспечат 2 тыс. человек. С начала года в экономику региона уже инвестировано порядка 202 млрд тенге, более 90 % из них – частные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О социально-экономическом развитии Карагандинской области проинформировал в ходе брифинга на площадке СЦК Женис Касымбек.

Аким области отметил, что разделение области на два региона никак не скажется на запланированных проектах.

«За 5 месяцев промышленное производство выросло на 2,1% и достигло 2,8 трлн тенге. До конца года планируется сохранить положительный темп роста. Объем экспорта за январь – апрель текущего года составил 2,3 млрд долларов США с ростом на 13,7%», – сказал Женис Касымбек.

В области открываются новые крупные производства. Так, на территории социально-экономической зоны «Сарыарка» уже работают 10 предприятий. Последний запущенный проект – завод по изготовлению геомембраны. До конца года откроют еще два импортозамещающих предприятия.

Расширяется индустриальная зона в Сарани. На промышленной площадке бывшего завода РТИ работает предприятие по сборке автобусов марки Yutong. В конце года ожидается запуск шинного завода KamaTyresKZ с участием компании «Татнефть». Будет создано более тысячи рабочих мест. Кроме этого, индустриальная зона пополнится еще двумя новыми заводами. Сейчас готовятся проектные документы по производству металлоизделий и продукции из легированной стали.