Инвестпроект по производству автобусов запустят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорог и реализацией крупных инвестпроектов в Карагандинской области. Они проинспектировали объекты в Караганде, Сарани и Балхаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рабочей поездки вице-премьера была подписана Дорожная карта по реализации инвестиционного проекта по производству автобусов, дорожно-строительной и карьерной техники в Сарани, на базе бывшего завода РТИ.

Роман Скляр осмотрел участок автомобильной дороги Караганда - Темиртау. Подрядчики обещают завершить оставшиеся работы по реконструкции в течение месяца. Трасса стала шестиполосной. В сутки по ней проходит больше 20 тысяч автомобилей.

Вице-премьеру доложили о строительстве новых дорог в Караганде. В 2020 году планируется завершение Северного и Восточного обходов общей протяжённостью 48,3 км. Объездная трасса позволит значительно разгрузить дороги внутри областного центра.

В Караганде Роман Скляр также ознакомился с ходом реконструкции тепломагистрали М-10 от ТЭЦ-3. Работы начались в прошлом году и сейчас идут к завершению. Это позволит обеспечить бесперебойным и качественным теплоснабжением порядка 60 тысяч карагандинцев.

В Сарани заместитель премьер-министра посетил ТОО «Kazcentrelectroprovod». Предприятие производит кабельно-проводниковую, телекоммуникационную и электротехническую продукцию, металлоконструкции. По словам генерального директора компании Сергея Кима, за пять месяцев этого года объём производства составил более 1,7 млрд тенге.

Почти в два раза увеличился выпуск кабелей. Карагандинский производитель обеспечивает потребности Казахстана. Его продукция используется при цифровизации сёл. Предприятие также работает на экспорт в Россию и Узбекистан и вышло на рынок Европы.

Затем Роман Скляр встретился с инвесторами, которые вкладывают средства в производство автобусов и спецтехники марки Yutong. Предприятие будет работать на базе бывшего завода РТИ. Сейчас уже начат первый этап строительства. Приводят в порядок территорию и будущие цеха. Следующий этап строительно-монтажных работ намечен на 3-4 кварталы. Туда будут входить такие работы, как ремонт кровли, реконструкция самих зданий и проходящей рядом с заводом железной дороги.

Запуск производства и выпуск первых автобусов намечен на декабрь этого года. Кроме этого, на заводе планируют реализовать дополнительные проекты в сфере машиностроения. Мощность завода - 1 200 автобусов и 500 единиц спецтехники и спецтранспорта в год. Будет создано 400 рабочих мест.

В ходе посещения объекта Роман Скляр и Женис Касымбек подписали документ Дорожной карты по реализации инвестиционного проекта по производству автобусов.

Вице-премьеру также доложили о продолжении строительства центральной котельной в Сарани. Проект был заморожен. В этом году скорректировали проектно-сметную документацию. Результаты конкурса по выбору подрядчика станут известны в ближайшее время. И после этого будут возобновлены работы.

Роман Скляр проинспектировал ход реконструкции автодороги Караганда - Балхаш, участок коридора Центр - Юг протяжённостью 363 км. Движение по трассе подрядчики обещают открыть уже в этом году. Работы идут полным ходом. Планируется уложить водопропускные трубы, построить 17 мостов, два путепровода на транспортной развязке и 33 сельхозпроезда. По графику в следующем году должно начаться благоустройство придорожной территории.

Вице-премьер осмотрел и реконструкцию участка трассы Курты - Бурылбайтал. Строительство четырёхполосной дороги планируют завершить к 2022 году.

По итогам рабочей поездки Роман Скляр дал поручения по выполнению намеченных планов.